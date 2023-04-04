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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة تكافؤ الفرص بالخارجة تنفذ معرضا لتسويق منتجات القرى بأسعار مخفضة

جانب من المعرض
جانب من المعرض

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة  الوادي الجديد، معرض "قريتي منتجة" تحت إشراف دارين حسين مدير الوحدة بالمركز، ومتابعة جهاد المتولي رئيس المركز؛ وذلك لـ"تسويق منتجات الوحدات القروية"، و"تخفيف العبء عن المواطنين"، وكذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في توفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، إن أسعار المنتجات في متناول الجميع، بدءًا من 5 جنيهات لطبق الخضروات، مؤكدا أن مشروع القرية المنتجة، تحت إشراف وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية، ويهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والخضروات، ومنتجات القرى من الخضروات ومنتجات الألبان والأجبان والمخبوزات.

محافظ الوادي الجديد يتابع مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة

وكانت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة نفذت معرض المنتجات البيئية واليدوية تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وإشراف أمنية مسعود مسئول الوحدة بالمحافظة، وتضمن أعمال (الخزف، والخوص، والكليم والسجاد، والحلي، ومنتجات التجميل الطبيعية من خامات البيئة، والرسم بالرمال) وغيرها، مؤكدةً قدرة المنتج المحلي على المنافسة واقتحام الأسواق العالمية، ودعم الأنشطة التى تتكامل و تتشابه مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتحسين جودة حياة المواطن والأسرة المصرية.

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