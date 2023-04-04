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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 7 في تصادم سيارتين على صحراوي المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع تصادم بين سيارتين ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، وتحديداً بالقرب من المدخل الصحراوي، وأسفر الحادث عن وفيات ومصابين.

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بإنتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تبين وفاة شخص وإصابة 7 آخرين بينهم أطفال، وتم نقل المصابين والجثة إلى المستشفى، وجارى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.
 

المنيا الطريق الصحراوي الغربي الخدمات الطبية الطريق الصحراوي تصادم بين سيارتين

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