أب وأسرته.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وتروسيكل بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بينهم أب وأبنائه الإثنين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم موتوسيكل وتروسيكل بطريق ابو كبير الدائري إتجاة فاقوس وتم نقل المصابين الي مستشفي ابوكبير وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ابو كبير بإستقبال كلا من "اسامة م ف" 32 سنة و"عايشة ا م" 28 سنة و"حنين ا م" 6 سنوات مقيمين البربري دائرة مركز ابو كبير مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"محمود م ع" 50 سنة مقيم هربيط مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وتروسيكل بطريق ابو كبير الدائري إتجاة فاقوس وتم نقل المصابين الي مستشفي ابوكبير وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.