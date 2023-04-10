رجال أعمال الإسكندرية: وزعنا 1.5 مليون شنطة رمضانية.. وأقرضنا 7 ملياران جنيه

رحب المهندس محمد هنو رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بالحضور في حفل الإفطار السنوي الذي نظمتة الجمعية بحضور رئيس هئية الاستثمار وممثلي سفارات وهئيات حكومية مصرية وأجنبية، حيث أوضح هنو أن التحديات التي واجهت الاقتصاد الوطني لها أثر إقتصادي وبعد أقتصادي، مشيراً إلي أن " جمعية رجال أعمال الإسكندرية"، كان لها دور فاعلي بالاقتصاد الوطني في الفترة الماضية والحالية وتضع خطط للمستقبل، من خلال شراكات واضحة مع القطاعيين الخاص والعام، بهدف دعم الاقتصاد الوطني .



وأشار هنو خلال كلمتة علي هامش السحور السنوي للجمعية، أن الفترة الأخيرة هناك مجهودات كبيرة من الحكومة لحل مشاكل المستثمرين، وهو يدعو للتفاؤل مما يدفع عجلة الاقتصاد الوطني والاستثمار للأمام، فيما أستعرض هنو أبرز أعمال "رجال أعمال الإسكندرية" والتي أنشئت من منذ 30 عام، بهدف دفع عجلة الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال والخدمة المجتمعية، وهناك مجهودات تمت في العام الأخير لعل أبرزها تحسين مناخ الأعمال من خلال لقاء ممثلي الحكومة في 17 لقاء بهدف عرض مشاكل المستثمرين، بالإضافة إلي أننا تقدمنا بـ 19 ورقة عمل لمختلف الجهات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلي خلق تبادل تجاري من خلال إستقبال وفود لشركاء دوليين ، حيث إستقبلت الجمعية 12 وفد، وتم عمل 15 إجتماع مع جهات مانحة وهو تعاون مثمر وطويل مع تلك الجهات.



وأشار هنو، أن وزارة التضامن داعم قوي ورئيسي مع الجمعية علي مدار السنوات الماضية، وهي توافق علي كافة المشاريع التي تقوم بها "رجال أعمال الإسكندرية"، مشيراً إلي أن الجمعية وزعت خلال رمضان الجاري مليون ونصف شنطة رمضانية، و650 ألف جنيه مواد غذائية في غير رمضان، وتبرعت الجمعية في مشروعات طبية تقدر بمليون جنيه، وهي في الأساس دور مجتمعي خاص بالجمعية، ورجال أعمال الإسكندرية هي أول جمعية عملت بالتمويل متناهي الصغر، حيث أصدرت الجمعية أكثر من 700 ألف قرض بقيمة 7 مليار جنيه في 2022، بنسبة نمو تصل لـ 58%، فيما تصل محطفة التمويل الحالية لـ 4 مليار جنيه، ويصل عدد العاملين بالمشروع لـ 3200 موظف، وتوسعنا جغرافيا حيث وصلنا لـ 19 محافظة جديدة، من خلال 110 فرع.



وأضاف هنو، أن "رجال أعمال الإسكندرية" لديها دور تنموي وتدريب الموارد البشرية، من خلال مركز التدريب والتشغيل المهني "فني صناعي" بغيط العنب، والمقام بمنطقة بشاير الخير بالإسكندرية، وبالتعاون مع المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية، من خلال التدريب وتأهيل الكوادر من خلال دورات تدريبة من ليس لة وظيفة ومنذ 2018 قمنا بتدريب 11 ألأف متدرب، وأقمنا 330 دورة ووظفنا 1500، بالإضافة إلي التدريب الإداري، بالإضافة إلي مركز تدريب لتأهيل الكوادر الإدارية، وقمنا بعمل 41 دور، وقمنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووحدة التعليم المزدوج دربنا 400 الأف طالب، مع برامج آخري للتحول الأخضر، بالتعاون مع الاتحاد الأووربي، وقياس البصمة الكربونية وهي مجموعة من الأنشطة التي قمنا به بعام 2022.

من جانبه قال حسام هيبة رئيس هئية الاستثمار، أنه يجري في المرحلة الحالية، والتي تحمل تحديان داخلي وخارجي، وهو من الأوقات القليلة التي يحدث تأثير خارجي علي مصر، فيما يجري في الوقت الحالي وضع خطوط حقيقة لتتخطي مصر تلك التحديات والتي علي الرغم من كثر المحاولات الإ أنها غير واضحة علي الأرض، ولكن يجري من خلال الهئية وضع الاقتصاد الوطني علي الطريق الصحيح رغم إختلاف وجهات النظر، وحقيقة الأمر المسئولية كبيرة، والمحددات التي نعمل من خلالها محددات كبيرة، والنظر للاقتصاد الوطني كبيرة وهي قائمة من خلال أبناء البلد والمستثمرين المصريين فيها، مشيرًا علي هامش إفطار "جمعية رجال أعمال الإسكندرية"، أن هناك لجان كبيرة وكثيرة وهناك 10% من المشاكل في كافة الجهات المعنية بالاستثمار سهل حلها، و70 % من المشاكل وليدة مابعد 2011.

وقال هيبة، أن مجلس الوزراء " متعاونين"، ويستهدفون خدمة الاستثمار ووضعنا هدف قبل 30 يونيو المقبل نكون قد حللنا 80% من المشاكل التي يعاني منها المستثمرين، وبالفعل تم الإنتهاء من 70 % من المشاكل في 31 مارس الماضي منها 68% كانت لصالح المستثمر، و20% إعادة نظر بالموضوع مرة آخري، وبالفعل لدينا نهج مختلف بالهئية من خلال دور حقيقي للجنة الوزارية والتي تستهدف حل كافة المشاكل بصورة حقيقية وهناك أختلاف عن التوقعات، وهناك دور حقيقي لوزير العدل لجعل اللجنة لها دور حقيقي، علي الرغم من صدور قرارات إلزامية ضد تلك الجهات بتنفيذ القرارات لضمان تعزيز الاستثمار وهو مالم يحدث.