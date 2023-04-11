لندن.. شاب يخاطر بحياته على قضبان حديدية هربا من الشرطة ..فيديو

انتشر مقطع فيديو صادم يظهر لحظات تقشعر لها الأبدان عندما خاطر شاب بحياته على قضبان السكة الحديدية في العاصمة البريطانية، لندن.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، ظهر 3 رجال شرطة يطارون الشاب من الرصيفين في محطة ثايمزلينك في لندن.

لندن

وبعد اختفاء الشاب الذي كان مرتديا بنطالا أسود وقلنسوة سوداء، وشعره داكن اللون أيضا في الفيديو لبضع ثوان، كما اجتمع ضباط شرطة النقل البريطانيون ليأمروا الشاب بالتوقف.

وبعد لحظات خرج الشاب من الظل وركض بجانب السكة الحديدية حتى نهاية النفق حيث هرب بعيدا عن أنظار رجال الشرطة الذين ظلو يتابعونه من بعيد.