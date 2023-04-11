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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لندن.. شاب يخاطر بحياته على قضبان حديدية هربا من الشرطة ..فيديو

لندن.. شاب يخاطر
لندن.. شاب يخاطر بحياته على قبضان حديدية هربا من الشرطة

انتشر مقطع فيديو صادم يظهر لحظات تقشعر لها الأبدان عندما خاطر شاب بحياته على قضبان السكة الحديدية في العاصمة البريطانية، لندن

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، ظهر 3 رجال شرطة يطارون الشاب من الرصيفين في محطة ثايمزلينك في لندن. 

لندن

وبعد اختفاء الشاب الذي كان مرتديا بنطالا أسود وقلنسوة سوداء، وشعره داكن اللون أيضا في الفيديو لبضع ثوان، كما اجتمع ضباط شرطة النقل البريطانيون ليأمروا الشاب بالتوقف.

وبعد لحظات خرج الشاب من الظل وركض بجانب السكة  الحديدية حتى نهاية النفق حيث هرب بعيدا عن أنظار رجال الشرطة الذين ظلو يتابعونه من بعيد. 

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مقطع فيديو صادم لحظات السكة الحديدية لندن أخبار لندن

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