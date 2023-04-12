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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أطعمة تسبب الغازات وأفضل علاجات فعالة لها فى رمضان

5 أطعمة تسبب الغازات
5 أطعمة تسبب الغازات .. علاجات فعالة لها فى رمضان

هل تشعر بالانتفاخ بعد الأكل أو الشرب ، هل تشعر بجوع أقل؟ إذا كانت الإجابة على هذه الأسئلة بنعم ، فعليك تغيير نظامك الغذائي على الفور، إنها علامة على أنك تعاني من مشكلة الغازات أو الحموضة أو الانتفاخ والتي قد تكون بسبب عاداتك الغذائية السيئة.

 

وفقًا لما نشره موقع هيلثي، فقد كشفت أخصائية التغذية العلاجية وأخصائية التغذية لافنيت باترا ، فإن بعض المواد الغذائية المستهلكة يوميًا تؤدي إلى انتفاخ البطن أو الانتفاخ. إذا كنت ترغب في تجنب هذه المشاكل المتعلقة بالمعدة ، فعليك التوقف عن تناول الأطعمة التالية أو تقليل تناولها.

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هذه الأطعمة الخمسة تملأ الهواء في المعدة

 

الفاصوليا أو البقوليات
 

هناك العديد من أنواع الفاصوليا ، والأطعمة مثل الفاصوليا وفول الصويا والفاصوليا السوداء واللوبيا يمكن أن تسبب الانتفاخ لأنها غنية بالألياف. بالإضافة إلى ذلك ، فهي تحتوي على السكريات قليلة التعدد ، وهي سكريات يصعب على الجسم تكسيرها.

المشروبات الكربونية
 

تحتوي المشروبات الغازية على غاز يسمى ثاني أكسيد الكربون. من الواضح ، عن طريق شرب هذه ، تذهب كمية كبيرة من هذا الغاز إلى معدتك. يمكن أن تعلق في المعدة وتزيد من الضغط في المعدة. هذا يمكن أن يسبب الانتفاخ والتجشؤ.

ملفوف الخضار 
 


الخضراوات مثل الكرنب والبروكلي والملفوف والقرنبيط تشكل الغازات ويمكن أن تسبب الانتفاخ. تحتوي على رافينوز ، وهو نوع من السكر الذي ينتج الغازات ويؤدي إلى انتفاخ المعدة.

 

البصل
 


البصل مصدر كبير للفركتانز. هذه ألياف قابلة للذوبان يمكن أن تسبب الانتفاخ. مثل البصل ، يحتوي الثوم على الفركتانز ، وهي عبارة عن أقراص فودماب يمكن أن تسبب الانتفاخ.

 

الخضار النيئ
 


على الرغم من أن سلطة الخضار النيئة مفيدة ، إلا أنها يمكن أن تخلق غازات في المعدة لأن السلطة تحتوي على الكثير من الألياف، كلما زادت الألياف التي تستهلكها ، زادت الغازات والانتفاخ.

 

كيفية التخلص من الغازات أو الانتفاخ
 


اشرب شمر + مغلي كمون بعد 30 دقيقة من الوجبة.
الحد من تناول الصوديوم
تناول الطعام ببطء وامضغ الطعام جيدًا
اشرب ماء بذور الكزبرة على الإفطار، حيث يمكنها إزالة الصوديوم الزائد من الجسم مما يقلل  احتباس الماء.

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