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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خبير تغذية يحذر من تناول هذا النوع من الخبز على السحور

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية ، فى تصريح خاص لـ صدى البلد “ أضرار تناول العيش ”الفينو " خلال وجبة السحور.

اضرار الفينو فى وجبة السحور..

الخبز الأبيض "الفينو" يسبب انتفاخ القولون، وملء البطن بالغازات، وهي مشكلة تؤرق أصحاب القولون الذين يبحثون عن أكلات ومشروبات تخلصهم من الانتفاخ، لذا يجب الابتعاد عن الفينو تمامًا خاصة في وجبة االسحور حتى لا تشعر بالانتفاخات والآلام من بداية الصيام.

يسبب الفينو أيضًا زيادة الوزن لأنه مصدر رئيسي للنشويات، فيفضل عدم تناوله خاصة ليلًا، كما أشارت بعض الدراسات إلى أن العيش الفينو يسبب مرض السكر وأمراض القلب

يسبب الفينو عسر الهضم فهو ثقيل على المعدة ويحتاج وقت طويل لهضمه، كما يسبب انتفاخ القولون ما يؤدي في النهاية إلى الإمساك.
 

 

اضرار الفينو الفينو و مخاطره فى السحور اضرار تناول الفينو فى السحور

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خبير تغذية يحذر من تناول هذا النوع من الخبز على السحور

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