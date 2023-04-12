الأمم المتحدة تدعو لتحرك عاجل لإنقاذ الصومال من الجوع

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي لتقديم العون العاجل لإنقاذ ملايين الصوماليين.

وبجسب وسائل إعلام متفرقة، فإن ذلك بسبب الأزمة الغذائية التي تمر بها بلادهم جراء أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 4 عقود.

وتوجد فجوة تمويلية بأكثر من 90 بالمئة.

وقال جوتيريش خلال زيارة مفاجئة للصومال إن "هنالك حاجة لدعم دولي كبير للدولة الواقعة في شرق إفريقيا والتي تواجه صعوبات إنسانية في نفس الوقت الذي نكافح فيه تهديدا إرهابيا خطيرا".

ونزح مئات الآلاف من الصوماليين خلال الأسابيع الماضية إلى العاصمة مقديشو وعدد من المعسكرات التي تقيمها مجموعة من المنظمات الإنسانية الدولية في مختلف أنحاء البلاد لاستيعاب الفارين من الجوع.

ويعاني نصف السكان البالغ عددهم نحو 17 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى تدخلات إنسانية عاجلة قدر تكلفتها برنامج الغذاء العالمي بنحو 2.6 مليار دولار.