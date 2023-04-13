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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكون طبيعي يعالج آلام والتهاب المفاصل

صدى البلد

يمكن أن يجعل التهاب المفاصل من الصعب على الشخص القيام بالمهام اليومية بسبب قيود الحالة على حركة المفصل.

 يجعل التهاب المفاصل الأنشطة البسيطة غير مريحة ، مثل الجلوس أو الانحناء.

 

 يجب على الشخص المصاب بالتهاب المفاصل اتخاذ احتياطات عديدة لتقليل الانزعاج والتورم وفقا لindia.com

 

يمكن للمرء أن يدمج الكركم في نظامك الغذائي للسيطرة على التهاب المفاصل. 

هل تعلم أن الكركمين ، وهو المكون الرئيسي للكركم ، يمكن أن يخفف الألم ويقلل من الالتهاب تجدر الإشارة إلى الفوائد الصحية الممتازة للكركم بالإضافة إلى النكهة التي يوفرها للطعام.

قد تجد أنه من الصعب أو الرهيب القيام بأنشطتك اليومية إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل ، وهي حالة صحية مزمنة يمكن أن تؤدي إلى آلام والتهابات المفاصل الشديدة. مسحوق الكركم له تأثيرات مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل.  


يمكنك رش الكركم على الخضار والأرز ، أو إضافته إلى الحساء والعصائر يمكن لمرضى التهاب المفاصل أيضًا تجربة شاي الكركم لتخفيف آلام المفاصل. 


يمكن استخدام مسحوق الكركم في السلطات أو الكاري.

 قد تجد الكركم في بعض الأطعمة التي تتناولها ذات اللون الأصفر ، مثل الخردل. 


أفضل طريقة لإضافة الكركمين إلى نظامك الغذائي هي حبوب وكبسولات الكركمين.


على الرغم من أن التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام من الأمراض المميزة ، إلا أنهما لهما تأثير مماثل جدًا على الجسم ، غالبًا عن طريق إحداث الألم والالتهاب بالقرب من المفاصل. ومع ذلك ، من غير المعروف ما إذا كان الكركم يعمل مع مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي بنفس الطريقة التي يعمل بها مع مرضى هشاشة العظام.

 إذا كنت تعاني من أي من هذه المشاكل وتفكر في تناول الكركم ، فاستشر الصيدلي.

 

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