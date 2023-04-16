قتلوه فى نهار رمضان .. مصرع شاب على يد 3 أشخاص خلال مشاجرة بالدقهلية

لقى شاب مصرعه بضربات على يد 3 آخرين بمركز المنزلة محافظة الدقهلية في نهار شهر رمضان وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت الى اشتباك بالأيدي وضرب.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة المنزلة بوصول شاب جثة هامدة إدعاء تعدي.



انتقل ضباط مباحث المركز الي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شخص يدعي "يوسف ش م " ، 15 عامًا ، طالب بالصف الثالث الإعدادي وتبين نشوب مشاداة كلامية بين المجني عليه والمتهمين فقام أحد المتهمين بضرب المجني عليه بحجرة علي رأسه وتوفي في الحال.



وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة من ضبط المتهمين و بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الأسباب.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.