تامر حبيب: مش بصوم من 5 سنين بسبب حالتي الصحية.. وبلبس حلق

حل السيناريست تامر حبيب ضيفا في برنامج “حبر سري” تقديم الإعلامية إسما إبراهيم، المذاع على قناة “القاهرة والناس” الفضائية، للكشف عن العديد من التفاصيل والأسرار عن حياته الشخصية لأول مرة.



وأكد السيناريست تامر حبيب، أن محمد رمضان نجم من نجوم الصف الأول ولا ينكر أحد أن لديه درجة نجومية كبيرة، قائلا: "محمد رمضان نجم صف أول وعنده درجة نجومية كبيرة وأحب أشتغل مع محمد رمضان واكتب له بس لو نفس نوعية الدراما محبش اعملها ومش عايز".

لا يستطيع الكتابة لمحمد رمضان ولكن يشاهد اعماله

وأضاف تامر حبيب، أنه لا يستطيع الكتابة لمحمد رمضان ولكن يشاهد اعماله، متابعا: "ممكن أتفرج على دراما محمد رمضان بس محبش اكتبها ولو عندي دور ينفع لمحمد رمضان هعمله لكن مش هكتب مخصوص".

وتابع: "نوع الدراما لمحمد رمضان مش بعرف اعملها ومش مزاجي في الكتابة وحصل بالفعل كان فيه عمل اسمه أهل العيب وكان في دور استقررنا على اختيار محمد رمضان وعرضنا الدور عليه وهو اللي اعتذر ومبدأ العمل المشترك موجود".

حصل اتفاق بيني وبين عمرو دياب وكان في ثلاث مشاريع يمثلهم

كشف السيناريست تامر حبيب، عن اتفاقه في وقت سابق مع الهضبة عمرو دياب على 3 مشروعات فنية يمثلهم مع المخرج طارق العريان ولم يكتملوا جميعا، قائلا: "حصل اتفاق بيني وبين عمرو دياب وكان في ثلاث مشاريع يمثلهم والتلاتة متموش".

وأوضح تامر حبيب، أن عدم اكتمال الأعمال قد يكون لظروف انشغال عمرو دياب، مضيفا: "عمرو خاض تجربة التمثيل ولكن عنده حساباته وهو من أذكى الفنانين اللي شفتهم بيتعاملوا مع موهبتهم.

وتابع: "عمرو دياب مشوار طويل وهو طلع منزلش وعنده خبرته وحساباته لنفسه وفي اثنين بمثابة ظاهرتين في تاريخ الفن المصري والعربي طلعوا ومنزلوش ومش هينزلوا عادل إمام وعمرو دياب"، مشيرا إلى أن انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني حصل بطريقة متحضرة.

مؤكدا انه تلقي عدة عروض لكتابة أعمال فنية وانتهى من كتابة مسلسل سيتم تصويره بعد شهر رمضان الحالي وسيكون من 8 حلقات في إطار كوميدي، موضحا أن تقليص عدد حلقات المسلسلات شيء جيد بدلا من مط الأحداث.

بشاهد مسلسل الوصاية وجعفر العمدة أول بأول

وأشار تامر حبيب، إلى أنه يتابع الكثير من أعمال دراما رمضان وخاصة الهرشة السابعة وتحت الوصاية وجعفر العمدة، قائلا: "خلصت الهرشة السابعة ومعجب جدا به وتحت الوصاية قلبي بيوجعني من سيرته، وجعفر العمدة مفوتش منه ولا حلقة وبابا المجال والكبير وجت سليمة بيموتي من الضحك".

وتابع: "معنديش ولا فيلم لم ينجح.. أنا غيرت من نجاح فيلم سهر الليالي عشان أهم مني، واللي كسر أجواء سهر الليالي فيلم تيمور وشفيقة عشان مختلف وحقق ايرادات كبيرة".

كشافا عن قيامه بخرم أذنيه وارتدائه حلق في الأذن، مضيفا: "وداني مخرومة وكنت لابس حلق ومش بلبسه كله يوم لكن لما بكون في حاجة لها علاقة بالظهور في التلفزيون أو الاعلام مش بلبسه عشان مبقاش مستفز للبعض".

تامر حبيب يكشف حقيقة صورته بالحلق في أذنيه

موضحا أن صورته بالحلق المتداولة على السوشيال ميديا كانت خلال حفلة خارج مصر، مؤكدا أنه شخصية تحب أن تظهر بطبيعتها وما يكون بداخله هو ما يظهر أمام الناس.

واستكمل: "في رجالة بتلبس حلقان في كل حته في الدنيا ولبس الحلق ثقافة أكثر منه ترتديه السيدات، وأنا لما خرمت ودني كان في 2020 ومكنتش في مصر ولما وصلت البيت كان في شخص بيعمل معايا افريقي ومكنش مستغرب من لبسي الحلق، وفي مصريين بيلبسوا حلقان ومش دوري اعمل للناس اللي يتقبلوه".

وكشف السيناريست تامر حبيب، عن عدم صيامه منذ 5 سنوات بسبب حالة مرضية، قائلا: "بقالي 5 سنين مش بصوم عشان العملية اللي عملتها تحويل مسار وقبلها كان جالي جلطة عشان كده ممنوع أصوم ولازم اشرب ميه على الريق كل يوم".

بحب الصوم وممتنع عنه الان بسبب حالتي الصحية

وأوضح تامر حبيب، أن الصوم علاقته بالله وأنه يحب الصوم وممتنع عن الصوم الان بسبب حالته الصحية، مضيفا: "دي علاقتي بربنا وانا بحب الصيام ولحظة الفطار متربي عليها فبدأت افطر من الوقت اللي ممنوع اصوم وكان سبب مرضي".

وأشار تامر حبيب، إلى أنه لا يقدم المثلية الجنسية زيادة عن اللزوم في أعماله، متابعا: "مش بمرر المثلية الجنسية زيادة عن اللزوم في أعمالي، ودور الفن الكلام عن المسكوت عنه في كل المجالات وده نموذج موجود في المجتمع العربي وكل مجتمعات الدنيا".