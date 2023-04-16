تامر حبيب: تحت الوصاية بيوجع قلبي ولم أترك حلقة من جعفر العمدة

أكد السيناريست تامر حبيب، انه تلقي عدة عروض لكتابة أعمال فنية وانتهى من كتابة مسلسل سيتم تصويره بعد شهر رمضان الحالي وسيكون من 8 حلقات في إطار كوميدي، موضحا أن تقليص عدد حلقات المسلسلات شيء جيد بدلا من مط الأحداث.

وأشار تامر حبيب، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه يتابع الكثير من أعمال دراما رمضان وخاصة الهرشة السابعة وتحت الوصاية وجعفر العمدة، قائلا: "خلصت الهرشة السابعة ومعجب جدا به وتحت الوصاية قلبي بيوجعني من سيرته، وجعفر العمدة مفوتش منه ولا حلقة وبابا المجال والكبير وجت سليمة بيموتي من الضحك".

وتابع: "معنديش ولا فيلم لم ينجح.. أنا غيرت من نجاح فيلم سهر الليالي عشان أهم مني، واللي كسر أجواء سهر الليالي فيلم تيمور وشفيقة عشان مختلف وحقق ايرادات كبيرة".