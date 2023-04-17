استمرار أعمال الحملة المكبرة لتحسين مستوى النظافة بنطاق المنطقة المركزية بالدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان اعمال الحملة المكبرة لتحسين مستوي النظافة بنطاق المنطقة المركزية، مستمرة في كل من شرق وغرب ومركز المنصورة من خلال رفع تراكمات المخلفات الصلبة ، وتراكمات المخلفات البلدية، وتشغيل المكنسيات بالتنسيق مع جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وقد شملت الحملة مدينة المنصورة بالكامل ، وتم خلالها كسح تجمعات مياه أمطار حول مستشفي الدولي أمام المدرسة الالكترونية، كما تم كسح تجمعات مياه صرف صحي بمنطقه الطيب بالمجزر، كما تم رفع مخلفات صلبه من علي سور مقابر العيسوي و مقابر الاخوة الاقباط وشارع محمود شاهين ومنطقه المطاحن بسندوب و بمنطقه الرشاح وخلف مساكن الميناء كما تم رفع ناتج تطهير ترعه ميت الصارم بنطاق مركز المنصوره.

كما تم تهذيب الحشائش والنجيل بالجزر الوسطي بشارع الجيش وحديثه شجره الدر والحدائق العامه بشارع الجمهوريه وحديقه عروس النيل كما تم زراعه عدد 300شجره مثمره بحديقه مركز التحكم والقيادة ضمن مبادره 100 مليون شجره، كما تم تشغيل المكنسيات في شارع عبد السلام عارف و الجيش والجمهورية والطريق السريع و المشايه و اعمال دهانات الجزر الوسطي بشارع بورسعيد بطول 100متر بدايه من شارع الجمهورية.

وقال "مختار" إن الحملة يشارك فيها عدد 19 مركز ومدينة وحي علي مستوي المحافظة من خلال 110 معدة تابعة لجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والوحدات المحلية المشاركة باشراف ومتابعة نواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء، واشار "مختار"ان تنفيذ هذه الحملة يأتي تفعيلا لخطة المحافظة التي تستهدف رفع التراكمات بأنحاء المنطقة المركزية بمناسبة الاعياد.

وقال محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة "انه تم رفع 1000 طن مخلفات صلبة و800 طن مخلفات بلدية و50 طن اتربه من انحاء المنطقة المركزية والحملة مستمرة حتي الثلاثاء القادم مضيفا ان الحملة تشارك بها معدات نظافه ما بين حفار ومكانس وسيارات نقل قلاب حموله مابين 20 و10 و5 طن تابعين لجهاز النظافة وللوحدات المحلية المشاركة في الحملة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن جميع التنفيذيين يعملون بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من اجل تحقيق طموحات ومطالب مواطنى الدقهلية.

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