وفاة سكرتير عام مساعد محافظة الدقهلية بعد صراع مع المرض

لفظت منال الغندور سكرتير عام مساعد محافظة الدقهلية انفاسها الاخيرة متأثرة بمرضها الأخير والذى امتد معها قرابة العام.

وتحولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعى إلى دفتر عزاء حزنا على الفقيدة صاحية القلب الطيب والتى عملت بتفان وإخلاص شديد للمحافظة.

يذكر أن منال الغندور من مواليد مدينة ”أبو كبير” بمحافظة الشرقية، والتحقت بالعمل داخل المحليات منذ عام 1966 وتدرجت بمناصب عدة، وتنقلت بين المراكز والمحافظات المختلفة وتولت رئاسة 4 مراكز في مدن تابعة لمحافظتي وهي الدقهلية، والشرقية.

تم تعيينها رئيسًا لحى غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومنها رئيسًا لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية،حيث بزغ نجمها وذاع صيتها ولقبت "بالمرأة الحديدية " نظرا لتصديها للمخالفات والفساد خلال هذه الفترة، وتولت في الأخير رئيسًا لمدينة منيا القمح، ثم عادت للدقهلية سكرتير عام مساعد.

وسوف يشيع جثمان الفقيدة من مسقط رأسها بمحافظة الشرقية حيث خرج الجثمان من مستشفى جامعة المنصورة.