عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة سكرتير عام مساعد محافظة الدقهلية بعد صراع مع المرض

الفقيدة
الفقيدة

لفظت منال الغندور سكرتير عام مساعد محافظة الدقهلية انفاسها الاخيرة متأثرة بمرضها الأخير والذى امتد معها قرابة العام.

وتحولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعى إلى دفتر عزاء حزنا على الفقيدة صاحية القلب الطيب والتى عملت بتفان وإخلاص شديد للمحافظة.

يذكر أن منال الغندور من مواليد مدينة ”أبو كبير” بمحافظة الشرقية، والتحقت بالعمل داخل المحليات منذ عام 1966 وتدرجت بمناصب عدة، وتنقلت بين المراكز والمحافظات المختلفة وتولت رئاسة 4 مراكز في مدن تابعة لمحافظتي وهي الدقهلية، والشرقية.

تم تعيينها رئيسًا لحى غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومنها رئيسًا لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية،حيث بزغ نجمها وذاع صيتها ولقبت "بالمرأة الحديدية " نظرا لتصديها للمخالفات والفساد خلال هذه الفترة، وتولت في الأخير رئيسًا لمدينة منيا القمح، ثم عادت للدقهلية سكرتير عام مساعد.

وسوف يشيع جثمان الفقيدة من مسقط رأسها بمحافظة الشرقية حيث خرج الجثمان من مستشفى جامعة المنصورة.

محافظة الدقهلية جامعة المنصورة منيا القمح مدينة منيا القمح محافظات ميت غمر بمحافظة الدقهلية جامعة المنصور صفحات التواصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

أول قرار رسمي من الأهلي بشأن عقوبة إيقاف كهربا 12 مباراة

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

المادة 65.. لوائح الفيفا تنصف النادي الأهلي في أزمة إيقاف كهربا

عائد من الموت.. أمريكي قضى شهرين في غيبوبة يزعم رؤية الجنة

تعليق ناري من مهيب عبدالهادي عقب الخطأ في اسم كهربا بـ بيان الاتحاد

الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات عيد الفطر | شاهد

ترشيحاتنا

بعد وفاة عضو المحكمة بقضية صيدلي حلوان.. هل تم التصديق على الحكم ؟

أخبار الفن.. تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبى يحدث ضجة.. لحظة لقاء رمضان بابنه وانتقامه من دلال

جرائم لاتنتهي.. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم قنابل غاز سام ضد الفلسطينيين في أريحا

سامح شكري: الصراع في السودان داخلي وملتزمون بالحياد

طلب خبير صوت.. أحمد حسن يكشف تفاصيل التحقيق مع كهربا

تصل إلى 40% من قيمتها.. أول تحرك برلماني لإلغاء الضريبة على التركات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدما قتلتهم أمهم.. زوجة الأب تكرم الأطفال في قبرهم| تفاصيل

بـ حجاب وفستان سهرة.. جوري بكر تثير الجدل بأحدث إطلالاتها| شاهد

نصائح ومشروبات تمنع إصابتك بضربة الشمس.. تعرف عليها

اعرف فوايده.. نبات معروف له قدرة سحرية على الوقاية من السرطان

فيديو

الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات عيد الفطر | شاهد

الموعد النهائي لعيد الفطر المبارك| تفاصيل جديدة

درجات الحرارة تصل لـ 38.. تحذير هام من الأرصاد بشأن حالة الطقس

توقعات بهبوط الدولار ومفاجأة في سعر الذهب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ