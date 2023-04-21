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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سندوتشات فول وطعمية مجانا.. أغرب احتفال بعيد الفطر في الأقصر

فطارك عندنا ببلاش
فطارك عندنا ببلاش ... فى الأقصر

في لفتة جميلة بمناسبة عيد الفطر المبارك، حرص بائع فول وطعمية، على مشاركة أبناء محافظة الأقصر فرحة عيد الفطر المبارك، حيث قرر توزيع الساندوشات بالمجان على الشباب والصغار، بعد صلاة عيد الفطر المبارك بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

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فطارك عندنا ببلاش هكذا يعلو صوت الحاج جمال عبد الدايم والذي ذاعت شهرته بلقب جمال أبو رخية، صاحب  الـ50 عاماً، مقيم بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، لينادي على الأهالى بمدينة إسنا للحصول على ساندوتشات الفول والفلافل والمخلل، الذي يصنعه ببلاش للعام الـ4 على التوالي، وبدون مقابل مادي للمواطنين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

اعتاد جمال سنوياً على توزيع ساندوتشات الفول والطعمية، بأحد الشوارع الجانبية بمركز ومدينة إسنا، فعلى الرغم من أنه يوزع أكثر من 1500 ساندوتش مجاناً في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المستلزمات الغذائية، إلا أن السعادة الصافية على وجوه أهالي وشباب وأطفال مدينة إسنا، تُسعد جمال وتريح قلبه حسب وصفه.


وشهدت عربة الفول والفلافل لجمال ابن مدينة إسنا جنوب الأقصر، إقبالا كبيراً من المواطنين، صباح اليوم الجمعة، عقب خروج الأهالي من المساجد، عقب تأدية صلاة عيد الفطر المبارك.

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الأقصر محافظة الاقصر عيد الفطر المبارك صلاة عيد الفطر فطارك عندنا ساندوتش فول بائع فول

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