عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد الأطفال بالدقهلية على الأرجوحات والمتنزهات فى ثاني أيام العيد.. صور

توافد على المنتزهات
توافد على المنتزهات

توافد العديد من  المواطنين من أبناء الدقهلية على المتنزهات بمدينة المنصورة وجمصة لقضاء ثانى أيام عيد الفطر مع أسرهم وسط حالة من السعادة والبهجة، حيث حمل الأطفال البالونات والألعاب المختلفة بالشوارع، معبرين عن فرحتهم بالعيد .

وقاموا بالتنزه على شاطئ البحر وركوب الأرجوحات، وكذلك السفر إلى جمصة لقضاء أيام العيد بالمصيف، والتوافد على الملاهى والمناطق الحية بالمدينة، كما قاموا باستقلال المراكب النيلية وسط أغاني متنوعة، معربين عن سعادتهم.

واكد مجدى علي، موظف، أنه يستغل إجازة عيد الفطر للسفر إلى جمصة للتنزه مع أبنائه قبل امتحاناتهم، حيث إن الجو رائع ومميز قبل دخول الصيف.

وقالت منى علي، ربة منزل، إن أولادها يقومون بالتنزه فى العيد يوميا، حيث يستقلون الأرجوحات والمراكب النيلية بشارع البحر، أما هى فتفضل الجلوس فى المنزل لاستقبال الأقارب والأصدقاء. 

٢٠٢٣٠٤٢١_١٠٠٢٣٣(0)
٢٠٢٣٠٤٢١_١٠٠٢٣٣(0)
٢٠٢٣٠٤٢١_١٠٠٢٣٤(0)
٢٠٢٣٠٤٢١_١٠٠٢٣٤(0)
٢٠٢٣٠٤٢١_١٠٠٢٣٣
٢٠٢٣٠٤٢١_١٠٠٢٣٣
٢٠٢٣٠٤٢١_٠٩٥٩٥٢(0)
٢٠٢٣٠٤٢١_٠٩٥٩٥٢(0)
الدقهلية المنصورة مدينة المنصورة ثاني ايام عيد الفطر علي شاطئ البحر جازة عيد الفطر المراكب بمدينة المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 25 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أبريل 2023

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

وزير المالية يرد على ستاندرد أند بورز: الاقتصاد المصري يتعرض لضغوط خارجية صعبة

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

يقترب من 3000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 22 أبريل 2023

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

كواليس الساعات الأخيرة قبل مباراة الأهلي والرجاء| كولر يحذر الشناوي ويستبعد 4 لاعبين

موضوعات متعلقة

الدقهلية .. أهالي عزبة أحمد عبده يشكون تهالك الطريق الرئيسي وعدم إنارته

ترشيحاتنا

الزراعة: اتخاذ جميع الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي خلال إجازة العيد

سوريا .. العثور على مخبأ لتنظيم داعش الإرهابي به مليون دولار

الجالية المصرية في السودان.. انفراجة قريبة تكشف عنها الخارجية والهجرة| تفاصيل

وزير التموين: غرف عمليات مركزية بالوزارة و‏المديريات.. ولا إجازات في العيد

بشكل عاجل.. العراق تنسق إجلاء رعاياها من السودان

في ثاني أيام العيد.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد محاصرة نابلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر تناول الخبز بهذه الطريقة| يصيبك بعدة أمراض

عشان ما تتخنش .. نصائح طبية لتجنب زيادة الوزن في العيد

في ذكرى ميلاده.. ماذا قال الأدباء غير المسلمين عن النبي محمد؟

سمكة بوجه غوريلا.. حقيقة صورة أثارت جدلا عبر السوشيال ميديا

فيديو

مخالفة صارخة.. مفاجأة تقلب الموازين في عقوبة كهربا| فيديوجراف

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ