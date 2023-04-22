توافد الأطفال بالدقهلية على الأرجوحات والمتنزهات فى ثاني أيام العيد.. صور

توافد العديد من المواطنين من أبناء الدقهلية على المتنزهات بمدينة المنصورة وجمصة لقضاء ثانى أيام عيد الفطر مع أسرهم وسط حالة من السعادة والبهجة، حيث حمل الأطفال البالونات والألعاب المختلفة بالشوارع، معبرين عن فرحتهم بالعيد .

وقاموا بالتنزه على شاطئ البحر وركوب الأرجوحات، وكذلك السفر إلى جمصة لقضاء أيام العيد بالمصيف، والتوافد على الملاهى والمناطق الحية بالمدينة، كما قاموا باستقلال المراكب النيلية وسط أغاني متنوعة، معربين عن سعادتهم.

واكد مجدى علي، موظف، أنه يستغل إجازة عيد الفطر للسفر إلى جمصة للتنزه مع أبنائه قبل امتحاناتهم، حيث إن الجو رائع ومميز قبل دخول الصيف.

وقالت منى علي، ربة منزل، إن أولادها يقومون بالتنزه فى العيد يوميا، حيث يستقلون الأرجوحات والمراكب النيلية بشارع البحر، أما هى فتفضل الجلوس فى المنزل لاستقبال الأقارب والأصدقاء.

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