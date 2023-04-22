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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البيئة بالدقهلية تكثف حملاتها في عيد الفطر المبارك

صوره من الحملات
صوره من الحملات

بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء أجازة عيد الفط، كلف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة إدارة صحة البيئة بالمديرية  بتكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبى صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية للمرور الميدانى على  جميع حمامات السباحة بنطاق المحافظة.

وقام فريق صحة البيئة بالمرور على  37 حمام سباحة والتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية ، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها .

وأضاف مدير إدارة صحة البيئة الدكتور أحمد المكاوى أنه تم سحب عينات مياه للتأكد من مطابقتها للمعايير البكتريولجية والكيميائية حفاظا على صحة مرتادى حمامات السباحة واتخاذ الإجراءات القانونية بمخاطبة الجهات المعنية بالغلق فى حال عدم استيفائها للاشتراطات  وكذلك التوصية بالملاحظات .

كما تم سحب عدد ٤٣٥ عينة من الشبكات للتأكيد على جودة مياه الشرب والمرور على جميع المجازر والحدائق العامة والمتنزهات والعائمات للوقوف على حالة النظافة العامة واستيفاء الاشتراطات.

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محافظ الدقهلية وزير الصحة صحة الدقهلية الدكتور خالد عبدالغفار الحدائق العامة الدكتور أيمن مختار وكيل الوزارة اجازة عيد الفطر

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