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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 156 محضر مخالفات تموينية للنيابة

حملة تمونية
حملة تمونية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 156محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

 وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

 ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن نبروه بلقاس والمنصورة وتمى الامديد وطلخا و ميت غمر وأجا وشربين وميت سلسيل والمنزلة ومنية النصر والسنبلاوين علي مدار يومين وخلال اليوم الاول تم تحرير 89 مخالفة تموينية شملت 15 محضر نقص وزن و10محاضر  عدم مطابقة للمواصفات محضر عدم إعطاء بون للمواطنين ،محضر عدم نظافة أدوات العجين ؛ محضر عدم وجود قائمة ،محضر توقف عن الإنتاج ،38 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، 6محاضر عدم وجود شهادة صحية ، 3 محاضر ذبح خارج السلخانة محضر سلع بدون فواتير محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ، محضر غش تجاري وتم التحفظ على 29 كجم لحوم بلدى مذبوحة خارج السلخانة و26 كجم مصنعات لحوم..

وخلال اليوم الثاني تم تحرير67 مخالفة تموينية شملت 29 محضر نقص وزن و

9 محاضر  عدم مطابقة للمواصفات ، محضر عدم إعطاء بون للمواطنين و9 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها  (62 شيكارة) و3محاضر عدم وجود سجل 13 محضر توقف عن الإنتاج و3 محاضر عدم إعلان عن الاسعار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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الدقهلية محافظ الدقهلية تمى الأمديد الحملات التموينية الدكتور أيمن مختار حملات التموين التموين بالدقهلية منع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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