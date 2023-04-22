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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. مصرع شخص وإصابة 5 من أسرته عقب تناولهم وجبة سمك

ارشيفبه
ارشيفبه

توفى شخص  بمحافظة الدقهلية اليوم متأثرا بإصابته بتسمم غذائى إثر تناوله وجبة سمك فيليه في منزله وظل 24 ساعة تحت العلاج في مستشفي المنصورة التخصصي بمحافظة الدقهلية، إلي أن لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته التي لحقت به و5 من أسرته إلا أن باقي المصابين تحسنت حالتهم الصحية واستجابوا للعلاج. 

أكد تقرير مستشفي المنصورة التخصصي، أن المريض سعد السعيد السيد، 57 عاما، شريك في محل حلويات ومقيم في سمنود بمحافظة الغربية توفي إدعاء تناول طعام «سمك فيليه» على أثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في عضلة القلب وفشلت محاولات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم والمستمر وتم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. «سعد س. م.»، 57 عاما و«بسمة س. م.»، 28 عاما، «محمد ج. ع.»، 28 سنة، و«أفنان م. م.»، 20 عاما «جنى س. م.»، 13 عاما، «حسناء ا. ا.»، 20 عاما
وأضاف مصدر طبى  أن المصابين ظهرت عليه أعراض تنميل في الشفايف، وارتخاء العضلات، وصعوبة في التنفس، وعدد الذين تناولوا الطعام 6 أشخاص ظهرت عليهم الأعراض، وأن جميع الحالات مستقرة ماعدا أحدهم تحت الملاحظة، وجري علاج 5 مصابين، وظل المتوفي تحت العلاج إلي أن لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته


وكان مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة بوصول 6 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى المنصورة التخصصي، وعليهم أعراض التسمم الغذائي، وبسؤال المصابين عن سبب ظهور أعراض التسمم الغذائي عليهم، في محضر الشرطة، أكدوا أنه جري تجهيز سمك فيلية في المنزل بعد شرائه من محل أسماك معروف في مدينة سمنود بمحافظة الغربية، وأن السمك الفيليه كان طازجا وبدون بيانات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.

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