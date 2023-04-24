أخبار التوك شو| محمد رمضان: المغني شعبيته 10 أضعاف الممثل.. ومي عمر: مش بحب الست خطافة الرجالة

تناولت برامج التوك شو العديد من الموضوعات الهامة والمميزة نرصد لكم أبرزها:

هذا سبب اتجاهي للغناء.. محمد رمضان: المغني شعبيته 10 أضعاف الممثل..فيديو

أكد الفنان محمد رمضان، أن أغنية “نمبر1”، حققت نجاحا كبيرا، بسبب جمهوري، مشيرا إلى أن الأغنية نالت إشادة كبيرة.

وقال محمد رمضان، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه استفدت من تجربة الغناء، معلقا “أنه أكتشفت، أن المغني شعبيته 10 أضعاف الممثل، فجميعنا رأينا الحشود التي كانت بجنازة ”أم كلثوم و عبد الحليم حافظ".

يسرا: المشاركون بـ 1000 حمدالله على السلامة قدموا مجهودا غير عادي |فيديو

كشفت الفنانة يسرا كواليس دورها في مسلسل "١٠٠٠ حمد الله علي السلامة" الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت "يسرا" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائيه، أن تم الإنتهاء من تصوير هذا المسلسل بعد منتصف شهر رمضان بأيام قليلة، مشيرة إلى أن العمل الدرامي يعد إنجازا.

أصعب حلقات الكتيبة 101..عمرو يوسف يوضح

أكد الفنان عمرو يوسف، أن “الحلقة 16 و17 من أصعب حلقات في التصوير في مسلسل ”الكتيبة 101، مشيرا إلى أنه تدربت على استخدام السلاح وفك وتركيب السلاح والتدريب البدنى.

وقال عمرو يوسف، خلال لقاء له لبرنامج “معكم”، عبر فضائية “سي بي سي”، ان الضباط، كانوا يروون لنا، أنه لولا أهالى سيناء ماكنش هيبقى الوضع ده دلوقتى هناك".

مي عمر: مش بحب الست خطافة الرجالة

كشفت الفنانة مي عمر تفاصيل دورها في مسلسل " علاقة مشروعة " أنها ترفض في الحياه الحقيقية ان تكون في دور بثينه او عاليا وعندما جائها الدور ابدت مخاوفها للفنان ياسر جلال قالئة : الست الي يتخطف راجل من بيته ولالاده مش بحبها وبكرهها وقلت لياسر في البداية الشخصية دي مش هتتحب وهيكرهوها لكن أقنعني بضرورة تغير الادوار ".

تابعت خلال لقاء خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"" أنا كرهت شخصيتي في مسلسل علاقة مشروعة "، لافتة إلى أن شخصية بثينة تشبه اي مرأة تقبل أن تكون زوجه ثانية حتى ولو كانت تحب الشخص ومع ذلك وبعد مرور الوقت تشعر أنها لاتقبل بالفكرة قائلة : ط الزوجة الثانية هي ظالمة لنفسها لانها قبلت بأشياء جعلتها تتنازل عن حقوقها عندما تقبل ان تعيش في السر " .

الناس زعلت عشان مهرة وجابر.. أحمد العوضي يكشف تفاصيل نجاح ضرب نار

أكد الفنان أحمد العوضي، أن موسم رمضان الحالي، شهد منافسة قوية في الاعمال الدرامية لإرضاء المشاهد المصري، مشيرا إلى أن هدفنا كان تقديم مسلسل مميز.

وقال أحمد العوضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه بعد نجاح مسلسل “اللي مالوش كبير”، كان لا بد من تقديم عمل مميز، فكان مسلسل “ضرب نار”.

جوري بكر: جوزي بدأ يخاف مني بعد مسلسل جعفر العمدة

علقت الفنانة جوري بكر، على مشهد الزفاف في مسلسل "جعفر العمدة"، قائلة “من كتر ما كنت مصدقة المشهد اندمجت فيه بشكل كبير”.

وقالت جوري بكر، خلال لقاء ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "الحياة"، “جوزي ابتدى يخاف مني من بعد مسلسل جعفر العمدة”.

عصام السقا: بعت جرائد أمام مسرح الزعيم.. وجعفر العمدة نقلة كبيرة بمشواري

قال الفنان عصام السقا، "كافحت كثيرا في حياتي وعملت بائع جرائد أمام مسرح الزعيم وأيضا عملت في سوبر ماركت والعديد من المهام ومنذ الدراسة بمعهد الخدمة الاجتماعية عملت حتى أستطيع أن أصرف على نفسي".

وأكد عصام السقا، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن أول أعماله كانت في مسلسل لحظات حرجة، معلقًا: «كنت أذهب مبكرًا إلى الاستديو وقابلت ممثل مشهور وقتها والقيت السلام عليه لكنه لم يرد عليّ وحزنت بشدة.

يسرا اللوزي: سعيدة بلقب أم البنات.. وتعرضت للاكتئاب بعد وفاة والدي

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها توافق على عمل البطولات الجماعية فى الأعمال الفنية على حسب الدور، معربة عن سعادتها بلقب “أم البنات”، ولا تتمنى إنجاب أولاد.

وأوضحت "اللوزي"، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" عبر فضائية "الحياة" ، أنها تتمنى عمل دور فى فيلم قريبا، مشيرة إلى أنها تعرضت للاكتئاب بعد وفاة والدها.

انتصار: التقدير المادي مهم جداً وتركت أعمالا فنية بسبب الفصال في الأجر

أكدت الفنانة إنتصار، أن التقدير المادي مهم جداً، مشيرة إلى أنه قمت بترك أعمال فنيه بسبب الفصال في الأجر، خاصة أن البعض يكون على علم بقيمة الفنان، ولكن يفاصل في اجره الذي يستحقه.

وقالت إنتصار، خلال لقاء لها لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن هناك عقودا يتم توقيعها قبل بداية العمل، وفيها يتم الإتفاق على كافة التفاصيل، وقد يكون هناك خلافات في الأجر.

مخرج علاقة مشروعة: مراد مكرم كان اكتشاف مهم في مسلسل علاقة مشروعة

كشف خالد مرعي مخرج مسلسل " علاقة مشروعة " أن سر نجاح المسلسل المخرج هي " طريقة سرد العمل " وأن تيمة السرد هي البطل الحقيقي في أحداث المسلسل، قائلاً :" ماأعجبني في مسلسل علاقة مشروعة هي طريقة السرد خاصة أن ماأعجبني في العمل أن الافكار الدرامية خلصت ومابقتش فيه افكار كثيرة وكلها معادة لكن الجميل هنا هي صياغة القصة وسردها والنص ومن هنا إختلفت الفكرة"

تابع خلال لقاء خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON:" ياسر جلال عندما طلب مني إخراج العمل فضل يشرحلي ساعتين بشكل مشوق وطريقة سرد رائع "