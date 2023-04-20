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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأحد.. يسرا اللوزي وهدي الأتربي وضياء عبد الخالق ضيوف واحد من الناس

صدى البلد

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" مساء الأحد المقبل، يستضيف الاعلامي الدكتور عمرو الليثي نجوم  وشباب دراما رمضان والذين تألقوا وهم : يسرا اللوزي ، ضياء عبد الخالق ، مروة الأزلي ، هدي الأتربي ، غفران محمد.

وتتناول الحلقة كشف العديد من الأسرار والكواليس حول مشاركتهم بالعديد من العمال الدرامية وتتحدث يسرا اللوزي عن دورها بمسلسل جميلة والشر الغالب علي الشخصية 
كما تتحدث هدي الأتربي عن دورها بمسلسل "ضرب نار ومسلسل "سرة الباتع".

كما تتحدث غفران محمد عن أسباب اختيارها في دور المطربة بمسلسل سوق الكانتو بسبب أن صوتها حلو وتقوم بالغناء في الحلقة، كما يتحدث ضياء عبد الخالق عن دوره، وتكشف مروة الأزلي  عن شخصيتها.
 

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