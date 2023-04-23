اليوم .. عمرو يوسف ووالدته في ضيافة "معكم منى الشاذلي"

في سهرة مختلفة؛ يحلّ الفنان عمرو يوسف ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" اليوم عبر قناة CBC.

يتحدث عمرو يوسف عن دوره في مسلسل "الكتيبة 101"، ومدى النجاح الذي حققه العمل خلال السباق الدرامي الرمضاني، حيث يكشف تفاصيل شخصية الرائد نور صلاح العزب، وكيف كوّنها من شخصيات حقيقية التقى بها على أرض الواقع.

كما يتطرق إلى التدريبات البدنية المرهقة للغاية التي خضع لها ليتمكّن من أداء الدور كما يجب، وصعوبة توصيل الإحساس الذي يشعر به هؤلاء الأبطال على الشاشة، فهم حين يشرعون في تنفيذ مهمة يعتبرون أنهم لن يعودوا منها، ويستعدون للشهادة طوال الوقت.

كما يتحدث النجم عمرو يوسف عن حياته الزوجية، وبداية حبه لزوجته كندة علوش، ونقاط التشابه والاختلاف بينهما، وما يحاول تعلّمه منها.

وفي فقرة لاحقة، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي السيدة ماجدة الخضري والدة النجم عمرو يوسف، التي تكشف ملامح عن طفولته، وكيف كان شقيا في طفولته، وهو ما تشبهه فيه ابنته.

نبذة عن مسلسل الكتيبة 101

ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، إمتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

ويتناول مسلسل الكتيبة 101، بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

ظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم: فتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني كضيف شرف، ووفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.