الكتيبة 101 الحلقة 7.. عمرو يوسف ينجح فى القبض على عيد الإرهابي

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101 قيام قوات الجيش باقتحام أحد المزارع التى يختبئ فيها عدد من العناصر الإرهابية وهما أبو براء وأبو أسامة والمطلوبين فى عدد من قضايا الإرهاب.



وفى نهاية الحلقة نجح الرائد نور صلاح العزب والذي يجسد شخصيته عمرو يوسف فى القبض على عيد الإرهابي والذي يجسد شخصيته حسني شتا.



وجاءت عملية القبض على عيد الإرهابي بعد خطأ وقع فيه، عندما ذهب إلى المستشفى لإنقاذ حياة الفتاة التى تسكن معه، وقامت الفتاة بالكشف عن شخصيتها للدكتورة، فى محاولة منها لإنقاذها من يد الإرهابي عيد، وبالفعل قامت الدكتور أمنة بإبلاغ الجيش الذي بدوره كثف البحث حتى وضع خطة للقبض علي عيد داخل إحدى صيدليات العريش بقيادة الرائد نور صلاح العزب.



نبذة عن مسلسل الكتيبة 101

ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، إمتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

ويتناول مسلسل الكتيبة 101، بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

ظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم: فتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني كضيف شرف، ووفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.