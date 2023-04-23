عصام السقا: تصوير مشهد ضرب سيد أخو جعفر العمدة استغرق 8 ساعات.. فيديو

روي الفنان عصام السقا، كيف تعامل مع شخصية "نعيم" في مسلسل "جعفر العمدة" الذي نال إعجاب الكثير من المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف "عصام السقا" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي فضائية "الحياة"، أن تعامل مع شخصية نعيم في المسلسل علي انها شخصية وفيه تحب عائلتها وتساعد في كافة الأشياء التي تخص العائلة، مشيراً إلى أن تكوين الشخصية كان محيرا بعض الشئ بالنسبة له لعدة أسباب.

وتابع الفنان عصام السقا، أن كان لابد وأن يشعر المشاهد بالشكوك تجاه شخصية نعيم لكي تنجح الشخصية أمام الجمهور، موضحاً أن يوم مشهد واقعة ضرب سيد أخو جعفر العمدة تم بعد بروفة استمرت ٩ ساعات متواصلة و ٨ ساعات لكي يتم تصويره.