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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني يشيد بمشاهد مسلسل جعفر العمدة

محمد رمضان
محمد رمضان

أعرب الناقد الفني خالد محمود، عن سعادته بمسلسل "جعفر العمدة، وأداء المشاركين في العمل، وخاصة النجم "أحمد فهيم"؛ مشيدًا بـ"جعفر العمدة" وعلق لأول مرة نشوف دموع محمد رمضان.

وقال الناقد الفني، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، إن مشهد اتهام جعفر العمدة لشقيقة سيد، بمثابة "ماتش تمثيلي صادق جدًا ".

وأضاف أن الفنان محمد رمضان قدم أداء رائع ودور إنساني، معقبًا:"لأول مرة نشاهد دموع محمد رمضان بهذا الشكل".

وواصل الناقد الفني خالد محمود: "محمد رمضان ازداد نضجًا وفتح مساحة فنية وابداعية لكل من حوله ".

ناقد فني الفنان محمد رمضان مسلسل المشاركين خالد محمود

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