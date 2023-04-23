مؤلف أغنية جعفر العمدة يكشف تفاصيل تدخل محمد سامي ورمضان في اختيار الكلمات

كشف الشاعر أحمد إبراهيم، مؤلف أغنية " وحشني نفسي" لمسلسل جعفر العمدة، تفاصيل تدخل المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان في اختيار الكلمات.

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وأوضح أحمد إبراهيم، خلال بث مباشر لصدي البلد، أن اختياره الكلمات كان عن طريق سرد القصة في مكالمة تليفون، لم تتعدي ٧ دقايق مع الفنان أحمد سعد، والذي رشحه للمشاركة في كتابة كلمات تتر بداية المسلسل و تصدر التريند في السباق الرمضاني علي مدار ٣٠ يوما علي مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقي تفاعلا كبيرا من الجمهور بالوطن العربي.



وأضاف ابراهيم : "تأخرت مشاركتي في المواسم الرمضانية السابقة - حتي انفردت بالمقدمة فور مشاركتي ".

وأوضح إبراهيم، أنه سبق وحاول المشاركة في مسلسل البرنس، بكتابة أكثر من أغنية ولكن لم يحالفه الحظ، إلي أن جاءت نقطة الانطلاقة الحقيقية ويحصل نتيجة صبره واجتهاده بنجاح منقطع النظير.

كما كشف أحمد إبراهيم، حصول الأغنية " وحشني نفسي" علي المركز الأول في استفتاءات الجمهور".

وأوضح الشاعر أحمد ابراهيم، أن مشروع الأغنية استغرق تحضيره ٦ اشهر، وأنه تلقي اتصال هاتفي من المخرج محمد سامي بعد الانتهاء من المونتاج، شكره فيه علي اختيار الكلمات المؤثرة، مؤكدا له أن أكثر جملة كان لها تأثيرا قويا " مادام تعويرتي في ضنايا".