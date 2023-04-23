إصابة 3 في حادث تصادم سيارة مع تروسيكل على طريق الإسماعيلية القاهرة

أُصيب 3 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بإصابات مختلفة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل على طريق القاهرة اسماعيلية الصحراوي أمام بنزينة وطنية 76 اتجاة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الاسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل على طريق القاهرة اسماعيلية الصحراوي أمام بنزينة وطنية 76 اتجاة الإسماعيلية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.