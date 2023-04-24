مخرج علاقة مشروعة: مراد مكرم كان اكتشاف مهم في المسلسل

كشف خالد مرعي مخرج مسلسل " علاقة مشروعة " أن سر نجاح المسلسل المخرج هي " طريقة سرد العمل " وأن تيمة السرد هي البطل الحقيقي في أحداث المسلسل، قائلاً :" ماأعجبني في مسلسل علاقة مشروعة هي طريقة السرد خاصة أن ماأعجبني في العمل أن الافكار الدرامية خلصت ومابقتش فيه افكار كثيرة وكلها معادة لكن الجميل هنا هي صياغة القصة وسردها والنص ومن هنا إختلفت الفكرة"



تابع خلال لقاء خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON:" ياسر جلال عندما طلب مني إخراج العمل فضل يشرحلي ساعتين بشكل مشوق وطريقة سرد رائع "

دور الفنان مراد مكرم



وأشاد بدور داليا مصطفى في العمل قائلاً : " أنا من زمان بحب داليا وهي بالنسبة لي شيء رائع وكنت أتمنى ان يكون هناك عمل مهيء لها وهي مناسبة للدورجداً خاصة المشهد الاخير"، مشيداً في ذات الوقت بدور الفنان مراد مكرم قائلاً : " مراد مكرم كان اكتشاف مهم في مسلسل علاقة مشروعة.

