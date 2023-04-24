أصعب حلقات الكتيبة 101..عمرو يوسف يوضح

أكد الفنان عمرو يوسف، أن “الحلقة 16 و17 من أصعب حلقات في التصوير في مسلسل ”الكتيبة 101، مشيرا إلى أنه تدربت على استخدام السلاح وفك وتركيب السلاح والتدريب البدنى.

وقال عمرو يوسف، خلال لقاء له لبرنامج “معكم”، عبر فضائية “سي بي سي”، ان الضباط، كانوا يروون لنا، أنه لولا أهالى سيناء ماكنش هيبقى الوضع ده دلوقتى هناك".

محمد سلامة مخرج قوى وذكى

وتابع الفنان عمرو يوسف، أنه وصلنا لدرجة كبيرة جدا في إتقان التنفيذ في المعارك ومسك السلاح، مؤكدا أن محمد سلامة مخرج قوى وذكى ومتمكن جدا لأدواته في مسلسل الكتيبة 101