عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العلاج الحر بالدقهلية تكثف حملاتها على 36 مستشفى خاصة خلال عيد الفطر

صوره من الحملات
صوره من الحملات

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارةالصحة بالدقهلية إدارة العلاج الحر  بوضع خطة مرور مكثفة علي جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة بالمحافظة، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين خلال فترة العيد.

وقال الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن مفتشى العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية المختلفة قاموا  بالمرور على 36 مستشفى خاصة بالمحافظة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

ولفت فؤاد أن هذه الجولات تأتى فى إطار حرص "صحة الدقهلية " على  التأكد من جاهزية المستشفيات العلاجية غير الحكومية لاستقبال المرضى وتوافر الاطقم الطبية من الأطباء والتمريض خلال فترة الأجازات والمناسبات الدينية.

IMG-20230424-WA0002
IMG-20230424-WA0002
IMG-20230324-WA0044
IMG-20230324-WA0044
IMG-20230424-WA0001
IMG-20230424-WA0001
محافظ الدقهلية الاطقم الطبية الدكتور أيمن مختار الدكتور خالد عبدالغفار ادارة العلاج الحر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صحة الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة خلوا بالكم.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

بعد عزله.. موعد أول تحرك من وزارة الرياضة ضد رئيس الزمالك

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

الدولار يفاجئ الجميع.. الأخضر يرتفع عالميا وسط ترقب قرارات أسعار الفائدة

بعد 45 يومًا من الثبات|مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه بعد العيد

عائد سنوي متغير.. أعلى 5 شهادات ادخار إسلامية بعد رفع سعر الفائدة

120 جنيها بعد 200.. انفراجة جديدة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

موضوعات متعلقة

توافد أبناء الدقهلية على المتنزهات والحدائق في ثالث أيام العيد

ترشيحاتنا

بعد ضجة كبيرة.. الصين تكشف موقفها بشأن سيادة الدول السوفيتية السابقة

آلاف الهزات بالعالم يوميا.. البحوث الفلكية يفجر مفاجأة عن النشاط الزلزالي بمصر

متحدث الكنيسة ينفي الأنباء المتداولة عن تدهور حالة البابا تواضروس الثاني الصحية

زيادة فرص رفع الفائدة الأمريكية يدفع الذهب للبقاء تحت خط 2000 دولار

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على إيرانيين بينهم قادة بالحرس الثوري

حالة من الارتباك.. 45 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير مهم.. طريقة منتشرة لإزالة الشعر من الجسم تسبب أمراض خطيرة

ظهر 27 رمضان ووصفوه مسافرًا عبر الزمن.. قصة مسن في المدينة المنورة

في أسبوع.. تخلص من الوزن الزائد بالعيد

أكبر عيدية في مصر.. فتاة تستعرض هديتها في العيد| لن تصدق محتوياتها

فيديو

عمرة مجانية 100%.. بلوجر سعودي يقدم لمتابعيه هدية ضخمة

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ