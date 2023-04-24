العلاج الحر بالدقهلية تكثف حملاتها على 36 مستشفى خاصة خلال عيد الفطر

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارةالصحة بالدقهلية إدارة العلاج الحر بوضع خطة مرور مكثفة علي جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة بالمحافظة، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين خلال فترة العيد.
وقال الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن مفتشى العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية المختلفة قاموا بالمرور على 36 مستشفى خاصة بالمحافظة خلال فترة عيد الفطر المبارك.
ولفت فؤاد أن هذه الجولات تأتى فى إطار حرص "صحة الدقهلية " على التأكد من جاهزية المستشفيات العلاجية غير الحكومية لاستقبال المرضى وتوافر الاطقم الطبية من الأطباء والتمريض خلال فترة الأجازات والمناسبات الدينية.