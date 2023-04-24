لمرضى كرون.. تناول هذه الأطعمة يقلل النوبات المتكررة

يمكن أن يساعد تناول أطعمة معينة في بعض الأحيان في تخفيف أعراض نوبة كرون، تعد الحبوب المكررة والفواكه قليلة الألياف والبروتينات الخالية من الدهون والزبادي بعض الخيارات.

داء كرون هو حالة تستمر مدى الحياة وتسبب التهابًا وتهيجًا على طول أجزاء من الجهاز الهضمي، مثل التهاب القولون التقرحي ، يعد كرون مرض التهاب الأمعاء (IBD) .

أثناء النوبة الجلدية ، قد يستفيد الشخص من تناول الأطعمة اللينة والمغذية بما فيه الكفاية، قد يكون من الأفضل أيضًا تجنب الأطعمة التي تسبب الالتهاب.

في هذه المقالة ، نوضح أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها.

تشير الدراسات إلى أن بعض الألياف غير القابلة للذوبان يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض مرض التهاب الأمعاء، نظرًا لأن الحبوب المكررة تحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان أقل من الحبوب الكاملة ، فإنها تميل إلى المرور بسرعة أكبر وبسهولة عبر الجهاز الهضمي وتكون أقل عرضة للتسبب في الالتهاب.

الفاكهة منخفضة الألياف سهلة على الجهاز الهضمي مع احتوائها على العديد من العناصر الغذائية مثل الموز والبطيخ.