بدء العمل اليوم.. تعرف على مواعيد البنوك عقب عطلة عيد الفطر

بدأت البنوك عملها اليوم الأربعاء 26-2-2023، بعد فترة الإجازة الممنوحة بقرار من البنك المركزي المصري والتي بدأت من نهاية الأسبوع الماضي.

ومنذ الخميس الماضي الجهاز المصرفي حصل على إجازة بواقع 6 أيام متصل بمناسبة عيد الفطر المبارك وتحرير سيناء.

ويبدأ العمل بالبنوك في تمام الثامنة صباحا وحتي الرابعة عصرا بالنسبة لكل العاملين بالجهاز المصرفي بواقع 8 ساعات يوميا.



وتضمنت أيام الإجازة الممنوحة من البنك المركزي المصري للبنوك يومي الراحة الأسبوعية المحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بخلاف أيام الخميس ومن الأحد حتي اليوم الثلاثاء؛ ليتم استئناف العمل اعتبارا من غدا الأربعاء.

إجازة

كان البنك المركزي قد منح البنوك قبل أسبوعين إجازة سابقة بواقع 4 أيام بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيدة وشم النسيم؛ في الفترة من 16حتي 17 من أبريل الجاري؛ بخلاف يومي الراحة الأسبوعية المحدد يومي الجمعة والسبت.

واستأنف البنك المركزي عمل البنوك يوم الثلاثاء الموافق 18 إبريل الماضي، ليتم بعدها تنفيذ 6 أيام للإجازة اعتبارا من الخميس الماضي.

مواعيد عمل البنوك

ومع انتهاء إجازات الأعياد والمناسبات العامة والدينية؛ تعود البنوك للعمل بالمواعيد العادية بعد انتهاء فترة العمل بمواعيد شهر رمضان.

ويبدأ العمل بالبنوك في تمام الثامنة صباحا وحتي الرابعة عصرا بالنسبة لكل العاملين بالجهاز المصرفي بواقع 8 ساعات يوميا، علي أن تستقبل فروع البنوك العملاء داخلها من الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا، عدا أيام الراحة الأسبوعية.