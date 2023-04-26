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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية.. إزالة 10 حالات تعد على أراضي الدولة وبناء مخالف

صوره من الحملات
صوره من الحملات

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، مستمرة.

وأكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع مختار، تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة وأجا والمطرية لازالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي الأرض الزراعية.

في مركز ومدينة المنصورة قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ أعمال فك شدة خشبية وإزالة غرف بالدور الرابع العلوي بنقيطة مركز المنصورة وتم مصادرة مواد البناء، كما تم إزالة تعدى على 3 قطع أراضى بمساحات130متر مربع و150متر مربع و15متر مربع من أرض المؤسسة بقرية الدنابيق، وفك شدة خشبية سقف دور اول علوى بقريه البقليه التابعة للوحدة المحلية بكوم الدربى، وإززالة شدة خشبية مخالفة بقرية بلجاي هذا بالاضافة لازاله تعدى على إرض زراعية عبارة عن بناء سور بالطوب البلوك والمونه الاسمنتيه على مساحه 100 متر مربع بقريه الزمار التابعه للوحده المحليه بكوم الدربى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.. 

وفي مركز ومدينة أجا قال،حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ إزالة مبنى بدون ترخيص بقرية البساتين بأجا والمبني عبارة عن سور بالطوب الاحمر والمونة الاسمنتية وبداخله أعمدة خرسانية بطول 40 متر مربع داخل الحيز العمراني بقرية البساتين التابعة للوحدة المحليه بشبراويش وتم تنفيذ الازاله لكافه الاعمال المخالفه حتى سطح الأرض وتم الاجراءات القانونيه حيال المخالفة وعرض المخالف على النيابه العسكريه.. 

وفي مركز ومدينة المطرية قال نادر محى الدين رئيس المركز والمدينة انه خلال المرور بمنطقة الجسر الواقى تلاحظ وجود شدة خشبية تمهيدا لصب دور أرضى بمنطقة حمزة الريس وتم التعامل مع المخالفة فورا حيث تم فك الشدة الخشبية بالكامل وتم اتخاذ كافة الاجرءات القانونية الوجبة حيال المخالفة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

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