عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.. انتظام الدراسة اليوم بكليات جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن انتظام الدراسة اليوم بجميع كليات الجامعة، عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء وذلك وفقا للجداول الدراسية المعلنة مسبقاً لجميع طلاب الجامعة.

أكد رئيس جامعة طنطا أن دعم العملية التعليمية يحظى بأولوية قصوى ودعم الأنشطة الطلابية لدورها فى بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم موضحاً تواجد أعضاء هيئة التدريس منذ الساعات الأولى من اليوم بجميع أقسام كليات الجامعة.

إنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات للامتحانات العملية والنظرية بكليات طنطا



كما وجه د. ذكى عمداء الكليات بضرورة إنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات للامتحانات العملية والنظرية بجميع كليات جامعة طنطا ، وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للطلاب، والاعلان عن جداول الامتحانات من خلال المواقع الرسمية للجامعة والكليات.

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