برلماني: الحوار الوطني بوابة العبور للجمهورية الجديدة.. وفرصة لتبادل الرؤى المختلفة

أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن انعقاد جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني في ظل الظروف الراهنة يؤكد على جدية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من منطلق الحرص على مشاركة جميع فئات المجتمع لمناقشة قضايا تهم المجتمع المصري.

وأضاف القطامي، في بيان له، أن الحوار الوطني هو الطريق للجمهورية الجديدة، لافتا أن انعقاد الحوار الوطني في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها السودان حيث انشغال الرأي العام المصري بها يؤكد جدية الحوار نحو الخروج بمستهدفات حقيقية تعالج كافة المشكلات وتواجه التحديات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأحداث القائمة في السودان ستكون محل اهتمام القائمين بالحوار الوطني، معقبا:" الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تغليب الحوار لحل الأزمة السودانية".

وتابع النائب عمرو القطامي: الحوار الوطني يعد تدشين لمرحلة جديدة يكون فيها نقاش مثمر بهدف تشكيل رؤى محددة تساعد في مجابهة التحديات التي تعاني منها الدولة المصرية ومعالجة كافة القضايا و المشكلات.

وصرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم، سيجتمع غدا الأربعاء 26 أبريل، ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم.

وأضاف المنسق العام للحوار بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، وخصوصا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما.

وأكد المنسق العام للحوار على أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف، يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم.