عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الحوار الوطني بوابة العبور للجمهورية الجديدة.. وفرصة لتبادل الرؤى المختلفة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن انعقاد جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني في ظل الظروف الراهنة يؤكد على جدية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من منطلق الحرص على مشاركة جميع فئات المجتمع لمناقشة قضايا تهم المجتمع المصري.

وأضاف القطامي، في بيان له، أن الحوار الوطني هو الطريق للجمهورية الجديدة، لافتا أن انعقاد الحوار الوطني في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها السودان حيث انشغال الرأي العام المصري بها يؤكد جدية الحوار نحو الخروج بمستهدفات حقيقية تعالج كافة المشكلات وتواجه التحديات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأحداث القائمة في السودان ستكون محل اهتمام القائمين بالحوار الوطني، معقبا:" الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تغليب الحوار لحل الأزمة السودانية".

وتابع النائب عمرو القطامي: الحوار الوطني يعد تدشين لمرحلة جديدة يكون فيها نقاش مثمر بهدف تشكيل رؤى محددة تساعد في مجابهة التحديات التي تعاني منها الدولة المصرية ومعالجة كافة القضايا و المشكلات.

وصرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم، سيجتمع غدا الأربعاء 26 أبريل، ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم.

وأضاف المنسق العام للحوار بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، وخصوصا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما.

وأكد المنسق العام للحوار على أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف، يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم.

الحوار الوطني مجلس النواب السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عمرو القطامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى فائدة على شهادات الادخار في جميع البنوك

بعد تخطيه 40 ألف جنيه| تراجع قوي يضرب أسعار الحديد عالميًا وهذا ثمن الطن

نقدم الساعة الخميس بالليل ولا الجمعة؟| موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

مع عودة البنوك| أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر.. التفاصيل وكيفية الشراء

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

55 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

موعد إجازة عيد العمال رسميًا.. وهل يتم ترحيلها للخميس؟

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق: عودة الخدمة بشكل طبيعى بمحطة حلوان وانتظام الحركة بالخط الأول

بعد القرار الجمهوري.. رئيس الوزراء يوجه بضرورة توسع المقاولون العرب لأعمالها خارج البلاد

السير مجدى يعقوب يزور المتحف المصري الكبير .. صور

منظور إنساني.. بسام راضي: مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ رغم الأزمات العالمية

حيلة غير متوقعة تحمى من انخفاض الضغط

النادي محتاج يبيع النجم دا| خالد الغندور: شرط لانضمام إمام عاشور للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف..طريقة عمل كب كيك سهل

سر مرعب لمطعم مشهور .. يقلى البرجر بزيت لم يتغير منذ 100 عام

الأغلى في تاريخ الأهلي|بيراميدز يغري حسين الشحات بهذا المبلغ واللاعب يحسم الأمر

خيانة قادير دوغلو لزوجته الممثلة التركية نسليهان أتاغول.. القصة الكاملة

فيديو

تريند الأرقام من901 إلى 926 يجتاح منصات التواصل.. ما علاقة حمادة هلال؟|فيديوجراف

بركان البحر المتوسط يهدد العالم.. تطورات جديدة

ذهب للشكوى من صوت المؤذن.. أسترالي يعلن إسلامه داخل مسجد

حسين الشحات ويوسف نبيه.. خطة بيراميدز لخطف أقوى صفقتين من الأهلي والزمالك|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ