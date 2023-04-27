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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يجتمع بالمشاركين في ورش عمل إطلاق الاستراتيجية الجديدة

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا بعمداء، ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات، وأمين عام الجامعة، والإدارة المركزية لرعاية الشباب، بحضور ممثلي اتحاد طلاب الجامعة، وعدد من الطلاب.

وناقش رئيس الجامعة مع المشاركين بورش العمل، المقرر عقدها الأسبوع المقبل،  بجامعة جنوب الوادي، مقترحات خطة الجامعة، وتبادل البرامج بين جامعة الأقصر والجامعات الأخرى؛ لعرضها خلال انعقاد تلك الورش،  بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلي الجامعات المصرية.

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وأكد  الدكتور حمدي حسين،  حرص جامعة الأقصر، على استثمار مثل هذه اللقاءات في تحقيق أقصى استفادة للجامعة من خلال التعاون مع الجامعات الأخرى، من خلال عقد بروتوكولات تعاون تهدف لتطوير العملية التعليمية،  ودعم خطة الوزارة في تنفيذ أهداف الدولة  "رؤية مصر 2030"نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

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