خالد الغندور حكما لمباراة المصري والإسماعيلي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة المصري البورسعيدي أمام الإسماعيلي في ربع نهائي كأس الرابطة المقرر لها غدا.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري منافسه الإسماعيلي، اليوم السبت في ثاني مباريات دور ربع نهائي كأس الرابطة المصرية 2023.

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة لمباراته أمام نظيره فريق الإسماعيلي المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب في مباراة دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة.

وتضم قائمة المصري 27 لاعبًا على النحو التالي:



حراسة المرمى: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة.



خط الدفاع: كريم العراقي، اسلام ابو سليمة، حسين السيد، عمرو سعداوي، عماد الدين بوبكر ، أحمد عماد، الناشئ عدنان عثمان.



خط الوسط: عمرو موسى، ايزي ايميكا، حسن علي، إسلام عطية، الياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم، محمد حسن الفيومي ، زياد فرج،رجب عمران، الناشئ أحمد شداد، الناشئ حسام حسن

خط الهجوم: محمد جريندو، مروان حمدي، عبده يحيى، انتوني أكبوتو، الناشئ عمرو المرسي، الناشئ محمد الظريف.