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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. 223 مليونا و 863 ألف جنيه تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة

صحة الدقهلية
صحة الدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال الـ3 اشهر المنتهية من العام الجارى.

أوضح “مكين” أنه تم استصدار نحو 110541  قرار علاج على نفقة الدولة، وصرف نحو 1236  حكم انتقال لمرضى الغسيل الكلوي وزرع الكبد.
 

وكشفت الدكتورة مي فوزى، مدير إدارة العلاج نفقة الدولة أن تكلفة عدد قرارات المرضى تجاوزت 223 مليوناً و 863 ألف جنيه فيما بلغت تكلفة تنفيذ الأحكام  نحو مليوناً و 160ألف جنيه .

كما لفتت  إلى أنه جرى  فحص 735  شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة, لافتة إلى حرص فريق الإدارة  على المرور لمتابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.

وأعرب وكيل الوزارة، عن خالص تقديره للجهود المبذولة من إدارة العلاج على نفقة الدولة، مشددًا في الوقت ذاته، على الفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.

الدقهلية صحة الدقهلية محافظ الدقهلية وكيل الوزارة الدقيق إدارة العلاج علي نفقة الدولة دكتور خالد عبد الغفار

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