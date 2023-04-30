تنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على أراضي الدولة في مرسى مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على أراضى الدولة بمدينة مرسى مطروح.

وتمت إزالة تعديات بمساحة مستردة 760 م 2 لمبانٍ ومنازل بدون سقف مخالفة بدون ترخيص بمنطقة الخروبة غرب بمرسى مطروح، لتطبيق سلطة القانون لمنع أى حالات تعدٍ على أراضٍ غير مرخصة.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدٍ على أراضى الدولة والبناء العشوائي تنفيذا لقرار رئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بالتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالفة.

وناشد رئيس المدينة، أهالي مطروح عدم البناء على الأراضي المملوكة للدولة بجميع أنواعها كخطوة علي الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل احترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة.