مستشار مصلحة الضرائب يكشف موقف المحامين من الفاتورة الإلكترونية .. فيديو

كشف سعيد فؤاد، مستشار مصلحة الضرائب، الموقف النهائي للمحامين من الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف "سعيد فؤاد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب قاما بالاجتماع مع جميع النقابات المهنية، منهم نقابة المحامين لإقامة ورش لتعريف الجميع بمنظومة الفاتورة الالكترونيه، مشيراً إلى أن هناك فرق بين منظومة الفاتورة الالكترونيه، والفاتورة الالكترونيه لأن الفاتورة الالكترونيه تنقسم الي شقين، فاتورة إلكترونية وإيصال إلكتروني.

وتابع سعيد فؤاد، أن الفاتورة الالكترونيه ملزم بها كل شخص يتعامل مع شخص آخر ممول لمصلحة الضرائب.