وزارة الشباب والرياضة: بدء أعمال لجان التفتيش المالية والإدارية على جميع الهيئات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء اعمال لجان التفتيش المالية والإدارية من المختصين بوزارة الشباب والرياضة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية وذلك للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري على جميع الهيئات الرياضية في نطاق جميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في اطار دور وزارة الشباب والرياضة لتحقيق الصالح العام والحفاظ علي المال العام ومتابعة الجهات الرقابية الدورية للأعمال المالية والإدارية بالهيئات الرياضية للتأكد من بتطبيق اللوائح والقوانين وأيضا لمراجعة وفحص الاعمال المالية والإدارية والقانونية والمخزنية وغيرها بالهيئات الرياضية علي مستوى الجمهورية.

وتضم عضوية تلك اللجان المختصين أيضاً من مديريات الشباب والرياضة والإدارات المركزية للرقابة المالية التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات والموزعة على قطاعات الجمهورية والمختصين من فروع الأجهزة الرقابية الموزعة على كافة المحافظات.

وتتولى تلك اللجان أعمال التفتيش والمتابعة على جميع أعمال الهيئات الرياضية والشبابية من النواحى المالية والإدارية في ضوء القوانين واللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل تلك الهيئات.

وأهابت وزارة الشباب والرياضة برؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومسؤولى الإدارات التنفيذية بجميع الهيئات الرياضية الالتزام بضرورة توفير وإتاحة وتيسير كل الإمكانات والمتطلبات الخاصة بعمل تلك اللجان، أخذًا بعين الاعتبار أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على كل من يثبت مخالفته أو قيامة بأى شكل من الأشكال عرقلة سير العمل أو توانيه عن تقديم أى مستندات مطلوبة لعمل تلك اللجان.