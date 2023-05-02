جلسة رقابية بحضور وزير الأوقاف.. طلبات مناقشة عامة حول ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف بشان إنشاء وترميم وفرش المساجد.

و يواجه البرلمان وزير الأوقاف بـ طلبات إحاطة وأسئلة عن الخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، بجانب طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الأوقاف، وتقنين أوضاع واضعي اليد، وإجراءات استبدال أراضي الأوقاف لإقامة مشروعات عامة.

كما ينظر البرلمان طلب مناقشة عامة مقدم من عبد المنعم إمام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف. وطلب إحاطة وطلبا مناقشة عامة عن النزاع بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي بشأن بعض الأراضي. و طلبا مناقشة عامة مقدمان من: شأن حل النزاع بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي بمركزي التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية.