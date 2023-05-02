سرق صاج وكشافات إنارة.. القبض علي لص بمنشأة ناصر

ضبط رجال أمن القاهرة أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة بمنشأة ناصر .

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة (6 كشافات إنارة - 12 لوح صــاج) مـــن داخل مخزن الخردة "ملكه" بدائرة القســـم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم تم إستهدافه وأمكن ضبطه .

وبمواجهتـــه إعترف بإرتكاب الواقعة ، وبتطوير مناقشتـــه إعترف بأنه وراء إرتكاب واقعة سرقة باب حديد من داخل مخزن خردة بدائرة القسم ، ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) وتم بإرشــاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمكان إخفائها .

وبإستدعاء المجنى عليهمـــا تعرفا على المضبوطات، وإتهماه بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .