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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرق صاج وكشافات إنارة.. القبض علي لص بمنشأة ناصر

قوات الشرطة
قوات الشرطة

ضبط رجال أمن القاهرة أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة بمنشأة ناصر .

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة (6 كشافات إنارة  - 12 لوح صــاج) مـــن داخل مخزن الخردة "ملكه" بدائرة القســـم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم تم إستهدافه وأمكن ضبطه .

وبمواجهتـــه إعترف بإرتكاب الواقعة ، وبتطوير مناقشتـــه إعترف بأنه وراء إرتكاب واقعة سرقة باب حديد من داخل مخزن خردة بدائرة القسم ، ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) وتم بإرشــاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمكان إخفائها .

وبإستدعاء المجنى عليهمـــا تعرفا على المضبوطات، وإتهماه بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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