مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعين بقطاع غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفت عصر اليوم الثلاثاء، موقعين في غزة، ردا على إطلاق القطاع عدد من الصواريخ تجاه المستوطنات.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد اسهدفت مدفعية الاحتلال موقعين شرق وجنوب القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية بداخلهم وفي المنطقة المحيطة.

وفي وقت سابق، قصفت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مستوطنات غلاف قطاع غزة ردا على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي الأسير الشهيد الشيخ خضرعدنان داخل السجن بعد إضرابه لأكثر من 80 يوما عن الطعام.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 22 صاروخا أطلقت من قطاع غزة عصر اليوم الثلاثاء باتجاه مستوطنات الغلاف، مضيفا أن "القبة الحديدية اعترضت فقط 4 صواريخ، وسقط 16 صاروخا معظمها في مناطق مفتوحة"، حسب زعمه.

ودوت صافرات الإنذات في مستوطنات "سديروت" والعديد من مستوطنات الغلاف.

واعلنت بلدية مستوطنة "سديروت" عن سقوط صاروخين بها، مشيرة إلى تضرر بعد السيارات دون وقوع إصابات.