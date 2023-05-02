سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

عاودت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 الارتفاع في مصر متأثرا بارتفاع سعر الذهب عالميا والذي سجل 2011 دولار للأوقية، وفقا لأخر تحديث.

سعر الذهب اليوم

ويشهد سعر الذهب تذبذب قوي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-5-2023، محليا وعالميا.

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 2680 جنيها مقارنة بـ 2620 بداية تعاملات اليوم مرتفعا بنحو 40 جنيه للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار24

ووصل سعر الذهب عيار 24 الاعلى سعرا 3063 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 قيمة 2297 جنيها للشراء

سعر بيع الذهب

وتقل أسعار الذهب للبيع بـ 30 جنيها تقريبا عن سعر الشراء

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب ستستمر في التذبذب والتحركات العرضية في السيطرة على تداولات الذهب العالمية اليوم الثلاثاء.

وذلك في ظل انتظار الأسواق لنتائج اجتماع البنك الاحتياط الفيدرالي التي تصدر غد، ليستمر المعدن النفيس في التداول تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة ليترقب أي تغير في السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.

تشير التوقعات إلى أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم وغد، ولكن التركيز ينصب على بيان البنك المصاحب للقرار وتصريحات رئيس البنك جيروم باول في المؤتمر الصحفي وقد نرى أسعار الذهب تعود إلى اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة.