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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تعليم يوجه نصائح مهمة للتغلب على التوتر قبل وأثناء فترة الامتحانات

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

قال الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، إن وزارة التربية والتعليم تلعب دورًا مهمًا في تطوير التعليم والتقويم في مصر خلال الفترة السابقة، وبالفعل، يتم الآن التركيز على تعزيز الفهم والتحليل والإبداع بدلاً من الحفظ والتكرار، وتطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي للطلاب، ليعود ذلك إلى تحسين نتائج التعلم وتطوير مهارات الطلاب لمواكبة التحديات المتغيرة في سوق العمل.

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وأوضح رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن الامتحانات هي وسيلة هامة لقياس مدى فهم الطالب للمواد الدراسية وتحصيله العلمي. ومن أجل تخفيف الضغوط النفسية على الطلاب خلال فترة الامتحانات، يمكن للطالب تقييم مستواه التعليمي والاستعداد للامتحانات من خلال الاطلاع على المناهج الدراسية والموضوعات التي سيتم امتحانها والاطلاع على الأسئلة السابقة وحلها ومراجعة المفاهيم الأساسية والمعلومات الهامة. 

وأشار الخبير التربوي، إلى أن القلق من اجتياز الامتحانات شعور طبيعي ومنتشر بين الطلاب، مؤكدًا أن للأهل دور كبير في تخفيف حدة القلق لدى أبنائهم، عن طريق توفير الدعم النفسي والعاطفي والتشجيع على الممارسة النشطة والصحية وتوفير بيئة هادئة ومريحة للدراسة، كما يمكن للأهل أيضاً أن ينعاونوا معهم في تخطيط جدول زمني فعال لفترة الامتحانات ومراجعة المواد والتأكد من توفير جميع الموارد اللازمة للدراسة.

ونصح رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، اولياء الامور بضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة والرياضة والنوم الكافي خلال فترة الامتحانات للمساعدة في تقليل التوتر وتحسين الأداء العام للطالب.

ولفت الدكتور رضا مسعد، إلى أن ممارسة الرياضة ليست مضيعة للوقت بل هي عادة صحية ومفيدة للجسم والعقل، وتساعد على تخفيف التوتر والقلق الذي يصاحب فترة الامتحانات، لان عند ممارسة التمارين الرياضية، يتم إفراز العديد من المركبات الكيميائية في الجسم التي تساعد على تحسين المزاج والتخفيف من القلق والإجهاد، وتحسن الذاكرة وتعزز الأداء العقلي، وهذا يجعل من الرياضة خيارًا ممتازًا للأبناء الذين يريدون الاسترخاء وتحسين تركيزهم خلال فترة الامتحانات. 

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