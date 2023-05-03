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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تأجيل موعد افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أنه تم تأجيل افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس إلي يوم الثلاثاء  القادم الموافق ٩ مايو.

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موضحا أن قصر الزعفران يجب أن يحظى بمكانته التراثية التي يستحقها، وأن يقدم لزائريه في صورة متحفية تراثية تُعرف بحقيقة القصر، بل وأن يحظى بمتحف تعليمي لأبناء الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين وغيرهم من زائري جامعة عين شمس، مشيرا أنه قد وقع الإختيار على بدروم القصر ليكون متحفًا لعرض قطع أثرية حقيقية كجزء من الدور التعليمي للجامعة مع ربط المتحف بقصر الزعفران وقصته، حيث قام فريق عمل متميز بوضع تصور للمتحف طبقًا لأحدث أساليب العرض المتحفي بمجموعة آثار متميزة.

وأوضح الدكتور ممدوح الدماطي أستاذ علم المصريات ووزير الآثار الأسبق وعميد كلية الآثار السابق أن المتحف يضم  مجموعة متميزة من المعروضات منها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) في معبد رع في إيونو.

وكان قد استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وفدا من منظمة Aqas الألمانية.

 

وذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان ، ا.د علي الأنور عميد كلية الطب، ا.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي.

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