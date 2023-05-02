خبير يوضح دور الجامعات التكنولوجية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أهمية دور الجامعات التكنولوجية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في مصر، ويعكس التزام الدولة بتطوير التعليم العالي وتحفيز البحث العلمي والتطبيقي في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة، ودعم طلاب الجامعات التكنولوجية، وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من إحداث تغيير إيجابي في المجتمع وتطوير مشاريع ريادية وابتكارات تكنولوجية.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الجامعات التكنولوجية تعتمد على التطبيقات العملية والتدريب العملي في الصناعات المختلفة، وتشجع على الابتكار والاختراع، وتشارك في إنشاء شركات ناشئة وتنمية روح ريادة الأعمال بين طلابها وخريجيها، كما تعمل هذه الجامعات على تعزيز التعليم المستمر وتطوير مهارات العاملين في الصناعات المختلفة، وبالتالي تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي وزيادة القدرة التنافسية للبلد.

وأضاف الخبير التربوي، أن التعاون والتكامل بين الجامعات من خلال الاتفاقيات الدولية يأتي في إطار ارتفاع مستوى الابتكار التكنولوجي ويعتبر أساساً هاماً في تحسين المستوى التعليمي والبحثي في مصر، حيث يمكن الجامعات من العمل معاً في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وإنشاء برامج تعليمية مشتركة وتبادل الخبرات والمهارات في مختلف المجالات الأكاديمية، بالأضافة إلى أن التعاون والتكامل مع الجامعات العالمية عبر تبادل الزيارات الأكاديمية والبحثية والتعاون في إنشاء برامج تبادل طلابي وأكاديمي، مما يساهم في تطوير قدرات الأساتذة والطلاب وتوسيع آفاق التعليم والبحث في مصر.

وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن تدريب الطلاب على ريادة الأعمال يمكن أن يشجعهم على تطوير مهاراتهم الإبداعية والريادية، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، مما يساهم في دعم اقتصاد المجتمع المحلي وتحسين مستوى الحياة.