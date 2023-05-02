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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدراسات العليا.. تعرف على موعد فتح باب اعتماد خطط البحوث بحقوق عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن تعليمات هامة لطلاب دبلومات الدراسات العليا بشأن الطلاب الذين لم يقدموا خطط بحوثهم أو لم يسلموها خلال المدد التى حددتها إدارة الكلية، والتي كان آخرها يوم الأحد السادس عشر من أبريل ٢٠٢٣م بالنسبة فقط لتسليم البحوث.

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ونظرا لأن تقديم البحث والنجاح فيه يعد شرطا أساسيا للنجاح فى الدبلوم، الأمر الذى يعنى أن من لم يقدم البحث خلال المدد المحددة لن يجتاز الدبلوم فى دور مايو ، فإنه تقرر ما يلى حفاظا على حق هؤلاء الطلاب فى دخول دور أكتوبر :

المواعيد الجديدة المحددة

أولا: فتح باب اعتماد خطط البحوث للطلاب الراغبين فى أداء الامتحانات دور أكتوبر خلال الفترة من الأحد ١٤ مايو  وحتى يوم الخميس  ١٥ يونيو لعام ٢٠٢٣م.

ثانيا: الالتزام بتقديم البحوث كاملة ومعتمدة من المشرف، ومؤشر عليها بعبارة " تحال إلى لجنة بحوث الدبلومات" خلال الفترة من الأحد ٣ سبتمبر وحتى الخميس ٢١ سبتمبر لعام ٢٠٢٣م.

ثالثا: يجب على الطلاب الالتزام الكامل بالمواعيد الجديدة المحددة، علما بأن جميع الطلاب المقيدين بالدبلومات سبق وأن وقعوا إقرارا بعلمهم بمواعيد إعداد خطط البحوث وتسليمها بالنسبة لدور مايو، وكذا باستلامهم صورة من خطة الكلية لإعداد بحوث الدبلومات.

والجدير بالذكر تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، ندوة  بحضور المذيع « خالد عليش » تحت شعار « الشباب والمستقبل » «معاك في السكة» وذلك اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من مايو  السـاعة ١٢ ظهراً بكلية الهندسة - قاعة الإحتفالات الكبرى .

ويأتي ذلك في إطار الدور التوعوي التثقيفي الذي تستهدفهى جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر  لتقديم نموذج مثالي للشباب المصري الواعي بقضايا الوطن وتحديات المجتمع وأهدافه المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠

وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة.

وذلك تحت إشراف الدكتور حاتم ربيع رائد عام اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس،  طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب،  أماهيتاب مجدي مدير ادارة الاسر والاتحادات الطلابيه ، الدكتور سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة ، أ. أحمد خالد منسق عام الاسرة،  أ.محمد جلال وبرعاية شركة ميدفور إيجيبت.

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