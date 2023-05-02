موعد انطلاق دورات مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بحقوق عين شمس

ينظم مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس حقائب تدريبية متنوعة من خلال سلسلة من الندوات العلمية يحاضر فيها المسئولين من الأجهزة المعنية بالدولة وقيادات قضائية وأساتذة كلية الحقوق.

ويعقب تلك الدورات ورش عمل تدريبية متعمقة تخصصية تحت مسمي: “القاء الضوء علي التشريعات الجديدة” وتأتي الجلسة الأولي بعنوان قوانين الشهر العقاري والتوثيق.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد صافى عميد كلية حقوق عين شمس والدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سالي سمير مدير المركز، وبحضور المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاي والتوثيق.

وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2023، ‏الساعة الرابعة عصرا بقاعة الدكتور رضا السيد للمؤتمرات.

والمحاضرون الدكتور جمال ياقوات رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والدكتور علي احمد محمد عبد المنعم عضو المكتب الفني للدكتور رئيس قطاع الشهر العقاري والدكتور/ أحمد السيد عبد الحميد إبراهيم عضو المكتب الفني للدكتور رئيس قطاع الشهر العقاري والدكتور عزت سلامة أستاذ القانون المدني المساعد بالكلية.

الفئة المستهدفة: طلاب الجامعات المصرية - طلاب الدراسات العليا - خريجي كليات الحقوق - كافة المهتمين بالجديد في القوانين المصرية.

أهداف المبادرة: إعداد كوادر مدربة على أعلى مستوي وملمة بأحدث الإصدات القانونية المصرية التي تجمع بين الدراسة النظرية والواقع العملي والتطبيقي.